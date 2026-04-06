Крутохвостов — о результатах за два года в «Сибири»: отработали удовлетворительно

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался об итогах работы за последние два года в новосибирском клубе.

«Результата ещё нет. Фактически мы только с начала этого сезона начали полноценно строить команду. На момент нашего прихода 23 человека были на контрактах. Сейчас нужно понять, где ошибались, составить дорожную карту, учесть работу школы, инфраструктуру и прочие факторы для построения успешного клуба в КХЛ. Ещё есть над чем работать. Нужно искать пути развития, нельзя останавливаться. Считаю, за эти два года отработали удовлетворительно, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.