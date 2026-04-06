«Ожидал большего». Крутохвостов — о продлении контракта с Чейзом Приски

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что в клубе ожидали большего от защитника Чейза Приски. Вопрос о продлении контракта с игроком обороны будет обсуждаться.

«Зная его контракт, я ожидал большего, но парень первый сезон в лиге. Им пытались заменить Мёрфи, но тяжело сразу заменить такого игрока. Ждали большего — пока по продлению открыт вопрос. Будет зависеть от позиции главного тренера и от суммы запросов по контракту, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В дебютном для себя сезоне в КХЛ американский защитник набрал 24 (4+20) очка в 50 матчах регулярки за «Сибирь».

Материалы по теме
В «Сибири» прокомментировали слухи о возможном расторжении контрактов с Беком и Андреоффом
