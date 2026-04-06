«Команды Никитина не пытаются удивить соперника». Ги Буше — о серии «Авангарда» с ЦСКА

«Команды Никитина не пытаются удивить соперника». Ги Буше — о серии «Авангарда» с ЦСКА
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф с ЦСКА. Серия стартует 8 апреля в Омске.

«Мы знаем, с кем нам предстоит встретиться. Это сильный коллектив, они играют дисциплинированно, это структурная команда, и мы знаем, чего от них ожидать. Серия с «Нефтехимиком», конечно, была очень полезна для нас, при этом я отмечу, что нижнекамцы и ЦСКА играют в абсолютно разный хоккей, у них совершенно разный стиль. С «Нефтехимиком» мы были готовы к тому, что они нас могут удивить, заехать за спину нашим игрокам, например. ЦСКА чётко действуют по структуре, придерживаются плана на игру. Мы знаем, на что способны соперники в нашей паре, это будет очень хорошая и боевая серия.

Могу сказать наверняка, что команды Игоря Никитина выглядят уверенно и стабильно. Они не пытаются удивить соперника, а выиграть матчи за счёт своих сильных сторон. Именно поэтому «Локомотив» в прошлом сезоне стал чемпионом. Но тренер не выходит на лёд, всю работу выполняют в конечном счёте игроки. У нас много новичков в этом сезоне, но и встречаемся мы не с «Локомотивом», а с абсолютно другой командой. В этом и прелесть, что каждый год всё начинается с чистого листа. Задача тренера — помогать и направлять, но все звёзды на льду. Однозначно, есть сходство между прошлогодним «Локомотивом» и нынешним ЦСКА, но всё-таки это абсолютно другая команда. Для меня прошлое осталось в прошлом и никак не влияет на то, что происходит сегодня», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Сопин: системный хоккей ЦСКА «Авангарду» ближе, чем витиеватый стиль «Нефтехимика»
