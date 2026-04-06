Президент ХК «Динамо» Москва — о провале клуба: я готов взять на себя ответственность

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что готов взять ответственность на себя за провальное выступление клуба в сезоне. Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые со счётом 0-4 уступили минскому «Динамо».

– Вы девятый год руководите московским «Динамо»: за это время клуб сменил нескольких главных тренеров, нескольких генеральных директоров – на выходе один полуфинал Кубка Гагарина. Чего не хватает?
– Воли к победе.

– А если конкретнее?
– Думаю, что все проблемы, о которых мы говорили в течение дня, – в некоторой степени чехарда, в некоторой степени отсутствие опоры на динамовских воспитанников, в некоторой степени значительная ротация – они к этому и приводят. Надо делать выводы и меняться. Спорт требует труда, борьбы и удачи. Если мы будем постоянно менять тренерский штаб и руководство клуба, к большой победе мы так не придём. Но нужно совершенствоваться.

– В продолжение предыдущего вопроса: за время вашего руководства мы добрались до низшей точки в истории клуба. В 2001 году было понятно, почему не попали в плей-офф после чемпионства. В 2018-м тоже понятно, сейчас 0-4 в серии плей-офф. Это провал.
– Я согласен.

– Вы офицер. Высший офицер. Вы готовы взять на себя ответственность?
– Готов. Я готов взять на себя ответственность. Мы обсудим это с акционерами и примем правильное решение, – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»
