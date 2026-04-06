Козлов — о «Динамо»: есть понимание, что изменить. Если мне предоставят такую возможность

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об итогах сезона и заявил, что знает, в чём была проблема, и готов её исправить, если ему дадут возможность продолжить карьеру в клубе.

«Хотел бы выразить благодарность всем болельщикам «Динамо» за невероятную поддержку на протяжении всего сезона. Отдельно хочу поблагодарить их за громкую поддержку на выездных матчах. Это дорогого стоит. Сами знаете, как добираться до Владивостока, Новосибирска… Мы чувствовали их поддержку, ребятам это давало энергию. Конечно же, отдельно хочу выразить слова благодарности игрокам, которые бились в каждой игре. Многие из них выходили с травмами, несмотря на это, играли самоотверженно. В команде сложилась хорошая атмосфера, ребята поддерживали друг друга. Спасибо тренерскому штабу, всему персоналу, на протяжении всего сезона они делали отличную работу.

Хочу поблагодарить руководство клуба и акционеров за оказанное доверие. Встать во главе команды в середине сезона для меня, честно скажу, стало непростым решением, серьёзный новый опыт. Ни два Кубка Стэнли, ни два выигрыша Кубка Гагарина в роли игрока, ни много лет ассистентской работы не идут ни в какое сравнение с теми давлением и ответственностью, которые выпадают на долю главного тренера. Думаю, этот опыт многому меня научит и сделает сильнее.

К сожалению, не всё задуманное у нас получилось, мы не достигли той цели, которую ставили перед нами руководство и акционеры. Как главный тренер я несу, вне всяких сомнений, за это ответственность. В плей-офф нам не хватило глубины состава, подвела реализация. Игра в большинстве – наш козырь, но противник знал об этом и понимал, что нужно играть дисциплинированно, лишая нас этой возможности. Мы понимали, что против нас выйдет мотивированный соперник, серьёзный, с почти неограниченным количеством иностранных игроков. Безусловным преимуществом Минска, конечно, стало то, что у них в составе семь боеспособных защитников-легионеров очень высокого качества. К тому же [вратарь] Зак Фукале сыграл на высоком уровне. У них хорошая команда, но, к сожалению, наше выступление это никак не оправдывает, мы должны были сыграть намного лучше.

На предсезонке меня не было, я не мог видеть и знать всех нюансов и деталей, как велась работа. Вместе с тренерским штабом детально разобрали весь сезон, наши взлёты и спады, проанализировали нашу подготовку. Есть понимание, что необходимо изменить на этапе предсезонной подготовки, как скорректировать тренировочный процесс и усилить позиции, которые не позволили успешно выступить в этом сезоне, если, конечно, мне и тренерскому штабу предоставится такая возможность. Надеюсь и верю, что в конце следующей весны мы встретимся в более хорошем настроении», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.