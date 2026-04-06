Главная Хоккей Новости

Люзенков — о Косолапове: как только шапка появится на голове, тут же собью

Люзенков — о Косолапове: как только шапка появится на голове, тут же собью
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что знает, как нужно работать с нападающим Антоном Косолаповым, чтобы предотвратить возможный игровой спад хоккеиста. Форвард был обменян из «Торпедо» по ходу сезона и сразу стал одним из лидеров новосибирской команды.

«Я Антона Косолапова знаю давно. Как только шапка на голове появится, я её тут же собью, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

За 37 матчей в составе «Сибири» 24-летний Косолапов набрал 38 (17+21) очков в регулярке и добавил к ним 2 (1+1) очка в пяти матчах плей-офф. Новосибирский клуб в серии из пяти матчей уступил «Металлургу» в первом раунде плей-офф.

Материалы по теме
Гендиректор «Сибири» — об игре Косолапова: пример для молодых, что надо использовать шансы
