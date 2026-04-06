Президент «Динамо» — о судьбе Мамина: не пытайте Сушко. Его требовал Алексей Кудашов

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что инициатором приглашения в команду нападающего Максима Мамина был бывший главный тренер Алексей Кудашов.

– Вы несколько раз сегодня сказали, что в межсезонье формировали селекцию под запросы Алексея Кудашова. Главный провал сезона – контракт Максима Мамина. Один из самых дорогих форвардов «Динамо» не показал вообще ничего в регулярном чемпионате и вообще ничего в плей-офф. Его контракт с такой же зарплатой рассчитан ещё на сезон. Вы дадите ему новый шанс или будете искать способ расстаться?

– Это один из вопросов, который не выходит из головы. Думаю, что в ближайшее время будет принято решение, в каком направлении мы будем двигаться», – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Включения в команду Максима Мамина очень сильно даже не просил, а требовал Алексей Кудашов. Не пытайте Сушко. Он высказывал сомнения, но пошёл на его поводу», – добавил президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин.

За 60 матчей в составе «Динамо» Мамин набрал 18 (6+12) очков.