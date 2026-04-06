Президент «Динамо» снова высказался о возможном возвращении в клуб Александра Овечкина

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о возможном возвращении в клуб Александра Овечкина.

– Готово ли «Динамо» к возможному возвращению Александра Овечкина?

– Овечкин сам примет решение, завершать ли ему карьеру в НХЛ. Мы его в любом случае поддерживаем. Если он решит вернуться в «Динамо», то с Александром будут разговаривать акционеры.

В каком качестве он захочет вернуться – игрок, президент, главный тренер, директор? Двери «Динамо» для Александра всегда открыты. Он наш кумир и флаг.

– Сейчас «Динамо» подбирает состав под Овечкина?

– Трудно сказать, – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.