Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Президент «Динамо» снова высказался о возможном возвращении в клуб Александра Овечкина

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о возможном возвращении в клуб Александра Овечкина.

– Готово ли «Динамо» к возможному возвращению Александра Овечкина?
– Овечкин сам примет решение, завершать ли ему карьеру в НХЛ. Мы его в любом случае поддерживаем. Если он решит вернуться в «Динамо», то с Александром будут разговаривать акционеры.

В каком качестве он захочет вернуться – игрок, президент, главный тренер, директор? Двери «Динамо» для Александра всегда открыты. Он наш кумир и флаг.

– Сейчас «Динамо» подбирает состав под Овечкина?
– Трудно сказать, – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

