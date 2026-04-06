Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал резонансный ролик с Комтуа

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал резонансный ролик с Комтуа
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о видео с участием форварда бело-голубых Макса Комтуа.

— Главной темой последних дней стал ролик, который всплыл в Сети, в том числе ваше общение с судьями. Там была фраза: «Комтуа меня тоже задолбал». Прокомментируйте ваши слова в адрес Максима. Что вы думаете о его дальнейших перспективах в команде?
— Нужно видеть полную версию ролика, а не фрагмент. Объясню, почему я так сказал. Судья Сергей Беляев был очень напряжён, мне нужно было как-то сгладить весь этот градус напряжения, потому что нам в этой игре не нужны были удаления. Поэтому, если вы видели всё, а не вырезку, там видно, что была дружеская встреча, он меня Славой назвал, я его — Сергеем. Не знаю, почему это вылезло и вызвало такой большой резонанс, но я пошёл на такой шаг специально, чтобы как-то договориться с судьёй, дабы тот не очень придирался к Максиму. Максим всегда играет в тело, всегда заряжен, но чересчур много разговаривает с судьями, за что его не раз наказывали. В той ситуации я не мог по-другому поступить. По поводу его будущего: мы в переговорном процессе, думаю, сможем договориться с ним, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android