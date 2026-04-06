Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал резонансный ролик с Комтуа

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о видео с участием форварда бело-голубых Макса Комтуа.

— Главной темой последних дней стал ролик, который всплыл в Сети, в том числе ваше общение с судьями. Там была фраза: «Комтуа меня тоже задолбал». Прокомментируйте ваши слова в адрес Максима. Что вы думаете о его дальнейших перспективах в команде?

— Нужно видеть полную версию ролика, а не фрагмент. Объясню, почему я так сказал. Судья Сергей Беляев был очень напряжён, мне нужно было как-то сгладить весь этот градус напряжения, потому что нам в этой игре не нужны были удаления. Поэтому, если вы видели всё, а не вырезку, там видно, что была дружеская встреча, он меня Славой назвал, я его — Сергеем. Не знаю, почему это вылезло и вызвало такой большой резонанс, но я пошёл на такой шаг специально, чтобы как-то договориться с судьёй, дабы тот не очень придирался к Максиму. Максим всегда играет в тело, всегда заряжен, но чересчур много разговаривает с судьями, за что его не раз наказывали. В той ситуации я не мог по-другому поступить. По поводу его будущего: мы в переговорном процессе, думаю, сможем договориться с ним, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.