Гендиректор «Динамо» — о будущем Гусева: у нас ещё есть время, идёт диалог

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о возможном продлении контракта с нападающим Никитой Гусевым.

— Какова дальнейшая судьба Никиты Гусева? Его контракт заканчивается, у него есть предложение от «Шанхайских Драконов»…
— Что касается будущего Никиты Гусева, у нас ещё есть время. Мы ценим его как игрока, понимаем, сколько он сделал для организации. Поэтому с ним тоже идёт диалог, но всех подробностей не могу говорить, повторюсь ещё раз: «Трансферная кампания всегда любит тишину». Как будет – так будет, вы всё узнаете первыми, – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

