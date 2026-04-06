Гендиректор «Динамо»: Моторыгин имеет право смотреть в сторону НХЛ. Мы хотим оставить его

Гендиректор «Динамо»: Моторыгин имеет право смотреть в сторону НХЛ. Мы хотим оставить его
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что клуб хочет подписать новый контракт с вратарём Максимом Моторыгиным.

— Ходит много разговоров, что у Максима Моторыгина есть желание уехать в Северную Америку. Есть ли у вас желание его оставить? В какой стадии переговоры?
— Мы понимаем, что Максим уже состоявшийся вратарь, молодой спортсмен, который горит желанием играть в сильнейшей лиге мира. У него заканчивается контракт. Поэтому он имеет право смотреть в ту сторону. Никто не может ему ничего сказать. Круглогодично идёт диалог, но конкретного понимания на данный момент нет. Конечно, мы хотим [оставить его], молодой вратарь с российским паспортом, – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

