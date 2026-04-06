Президент московского «Динамо» объяснил, почему был уволен Алексей Кудашов

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин объяснил, почему в середине сезона с поста главного тренера был уволен Алексей Кудашов.

«Коллеги, ситуация была такая. Акционеры полностью доверяли главному тренеру. Слово главного тренера определяло состав команды. В августе ко мне пришли Кудашов и Якубов и сказали, что они сформировали достаточно уверенный состав и каких-либо больших рокировок не будет.

В сентябре неожиданно приходит Кудашов и говорит, что нужен Броссо. Берём Броссо. Сколько он проиграл? Три недели? Броссо не нужен – давайте менять. Началась чехарда, начались провалы. Потом не нужен Рашевский. Потом Джиошвили не нужен. И так далее.

Понимаю главного тренера, что он хотел кого-то менять, но это было желание, скажем мягко, спасти ситуацию, но это были ошибочные решения, что и привело к замене главного тренера. Чехарда с опытными игроками, которые ушли от нас, и привела к такому результату.

Когда в феврале Вячеслава Козлова назначали на главного тренера, он мне сразу честно сказал: «Команду формировал не я. Я постараюсь всё сделать, но формировал её не я». У него были сомнения, возглавлять команду или нет», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.