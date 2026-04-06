Президент «Динамо»: ежедневно переписываюсь с Ротенбергом. Его мнение часто правильное

Президент «Динамо»: ежедневно переписываюсь с Ротенбергом. Его мнение часто правильное
Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что всегда находится на связи с Романом Ротенбергом.

«Вы все хорошо знаете Романа Борисовича. Влияние он оказывает всегда. У него всегда есть собственное мнение. Большей частью оно всегда абсолютно правильное. Мы его мнение всегда с удовольствием слушаем. Я с ним переписываюсь практически ежедневно. Он даёт свои комментарии по играм и по игрокам, оценки их эффективности развития. На сегодняшний день он находится в клубе в том статусе, в котором находится.

Много идёт слухов, что он может стать главным тренером или Козлов может стать главным тренером. Но решение примут акционеры. Скорее всего, в этом месяце, потому что на май лезть тяжело – нужно формировать команду и её подготовку к новому сезону», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»
Да придёт спаситель. Роман Ротенберг — единственный, кто может вытащить это «Динамо»
