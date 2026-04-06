Гендиректор «Динамо» рассказал о переговорах с Комтуа, Ильенко и Адамчуком по контрактам

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о переговорах по контрактам с нападающими Максом Комтуа и Артёмом Ильенко и защитником Кириллом Адамчуком.

— Много слухов сейчас идёт, что Артём Ильенко имеет возможность перейти в «Авангард», омский клуб заинтересован и в Максиме Комтуа, были слухи про Кирилла Адамчука. Как сейчас идут переговоры по продлению контрактов с игроками, у которых они заканчиваются?

— Максим Комтуа – ограниченно свободный агент, все права будут у клуба, посмотрим по ситуации. На данный момент у него огромное желание продолжать свою карьеру в «Динамо». Что касается Артёма Ильенко и Кирилла Адамчука, буквально позавчера встречались с их представителями, ребята ещё не отошли от сезона, думают, решения окончательного нет. Со всеми ребятами, с которыми хотели продолжить сотрудничество, с теми же Сикьюрой, Уилом, Римашевским [продлили контракты]. По остальным, кто нам нужен, идёт нормальный переговорный процесс, не могу рассказать всех деталей, потому что трансферная кампания любит тишину, идёт самая активная пора, – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.