В московском «Динамо» рассказали, есть ли интерес к выкупу Аймурзина у «Северстали»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказаи, есть ли у бело-голубых интерес к выкупу нападающего Данила Аймурзина у «Северстали».

– Вы собираетесь обновлять команду, но как это делать, если за молодых игроков надо выплачивать компенсации, чего «Динамо» не делает?
– Мы будем пытаться выкупать молодых игроков.

– Планируете бороться за Даниила Аймурзина?
– Думаю, что интерес к Даниилу есть не только у нас, а ещё у 20 клубов лиги. Трансферы любят тишину, – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне Аймурзин провёл за «Северсталь» 71 матч с учётом плей-офф и набрал 46 (15+31) очков.

Материалы по теме
Президент ХК «Динамо» Москва — о провале клуба: я готов взять на себя ответственность
