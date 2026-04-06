Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке ко второму раунду плей-офф с «Локомотивом».
– Второй сезон подряд в плей-офф встречаетесь с «Локомотивом». Что можете сказать о сопернике?
– Это лидер нашего чемпионата, с мастерами, хорошая сбалансированная команда, которая строилась не один год.
– Насколько этот «Локомотив» при Бобе Хартли отличается по стилю от той команды Игоря Никитина?
– При Хартли они играют более агрессивно, в давление. Состав особо не поменялся, ребята в основном остались те же самые.
– На что вашей команде стоит делать акцент в этой серии?
– Мы должны сфокусироваться на наших действиях, потому что подстраиваться будет тяжело. Мы должны исходить из наших сильных сторон.
– На этот раз у соперника такая же площадка, как у «Салавата Юлаева». В предыдущей серии с «Автомобилистом» размер площадки имел большое значение.
– Да, они тоже играют на этой площадке, все адаптированы под этот размер.
– Как оцените физическое состояние команды?
– У нас было два выходных, сейчас тренируемся, готовимся. Все ли готовы, кроме Евгения Кулика? Смотрим состояние травмированных.
– Евгения Кузнецова не было на тренировке. Что с ним?
– Он готовится по индивидуальной программе.
– Будет ли значение иметь большинство?
– Игра в неравных составах – одно из ключевых факторов, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.