Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке ко второму раунду плей-офф с «Локомотивом».

– Второй сезон подряд в плей-офф встречаетесь с «Локомотивом». Что можете сказать о сопернике?

– Это лидер нашего чемпионата, с мастерами, хорошая сбалансированная команда, которая строилась не один год.

– Насколько этот «Локомотив» при Бобе Хартли отличается по стилю от той команды Игоря Никитина?

– При Хартли они играют более агрессивно, в давление. Состав особо не поменялся, ребята в основном остались те же самые.

– На что вашей команде стоит делать акцент в этой серии?

– Мы должны сфокусироваться на наших действиях, потому что подстраиваться будет тяжело. Мы должны исходить из наших сильных сторон.

– На этот раз у соперника такая же площадка, как у «Салавата Юлаева». В предыдущей серии с «Автомобилистом» размер площадки имел большое значение.

– Да, они тоже играют на этой площадке, все адаптированы под этот размер.

– Как оцените физическое состояние команды?

– У нас было два выходных, сейчас тренируемся, готовимся. Все ли готовы, кроме Евгения Кулика? Смотрим состояние травмированных.

– Евгения Кузнецова не было на тренировке. Что с ним?

– Он готовится по индивидуальной программе.

– Будет ли значение иметь большинство?

– Игра в неравных составах – одно из ключевых факторов, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.