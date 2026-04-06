Главная Хоккей Новости

Ремпал: в этом сезоне «Салават Юлаев» постарается пройти «Локомотив» в плей-офф

Ремпал: в этом сезоне «Салават Юлаев» постарается пройти «Локомотив» в плей-офф
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом». В прошлом сезоне ярославская команда обыграла уфимцев на стадии полуфинала в пяти матчах.

– Настроение отличное, здорово, что удалось завершить серию с «Автомобилистом» чуть раньше, из-за этого у нас появились дополнительные выходные. Сейчас мы отдохнули и с хорошим настроением готовимся на серию с «Локомотивом».

– Насколько силён «Локомотив»? На что стоит обратить внимание?
– Это хорошая сильная команда, мы проиграли «Локомотиву» в прошлом сезоне, так что мы попытаемся в этот раз пройти соперника и выйти дальше.

– Насколько изменился хоккей «Локомотива» при Бобе Хартли?
– У них хорошая защитная линия, но мы будем отталкиваться от себя, от нашей системы. Мы должны делать упор на свою игру.

– Думаете о реванше за поражение в прошлом розыгрыше плей-офф?
– Да, с нетерпением жду, как будет развиваться серия. Мы помним, как прошлые игры для нас сложились, остался неприятный осадок. В этом сезоне постараемся сделать максимум.

– Стал ли «Салават» сильнее по сравнению с прошлым сезоном?
– У нас классная атмосфера в команде, каждый дружит с каждым, у нас сплочённый коллектив. Все с радостью приходят на арену, — цитирует Ремпала пресс-служба клуба.

