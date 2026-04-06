В московском «Динамо» заявили, что Михеев на данный момент не может продолжать карьеру

В московском «Динамо» заявили, что Михеев на данный момент не может продолжать карьеру
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что нападающий Артём Михеев на данный момент не может продолжать карьеру.

— Раскройте, пожалуйста, что со здоровьем Артёма Михеева? Даст ли «Динамо» ему шанс вернуться?
— Весь сезон прикладывали усилия, чтобы Артём вернулся в состав, он прошёл 8-12 исследований в Москве, Питере, за границу посылали результаты. Но на данный момент ему пока нельзя продолжать карьеру. Не могу раскрывать медицинскую информацию, в субботу мы с ним встречались, пили кофе, он сказал, что всё снова будет проходить, потому что это действительно потеря. У Пакетта и О'Делла разные истории в плане травматичности. У Пакетта такой стиль игры, на пятаке бьют в спину, это накладывает отпечаток. У Игоря тоже чуть другая ситуация, когда он пропускал игры, нельзя всех под одну гребёнку. О'Деллу делали операцию, были хорошие варианты, прогнозы, но, к сожалению, организм по хоккейным меркам немолодой. Есть вероятность, что Пакеттик вернётся, он поехал к тому хирургу, который делал ребятам операции, после которых они играют в НХЛ. Дай бог, чтобы всё получилось. Непонятна ситуация с Кириллом Готовцом, он восстановился, но не решил, будет ли продолжать карьеру. Тяжёлая травма у Классона, мы договорились, что к августу приедет, дай бог, чтобы всё было хорошо, но травма довольно серьёзная, никто не знает, как она себя поведёт, – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

