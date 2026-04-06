Капитан «Салавата Юлаева»: нас ждёт интереснейшая, искромётная серия с «Локомотивом»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом». В прошлом сезоне ярославская команда обыграла уфимцев на стадии полуфинала в пяти матчах.

– Нас ждёт интереснейшая серия, искромётная. Думаю, будет много бросков, много стычек. Соперник будет лезть на ворота, атаковать. У нас будет план, и мы будем стараться его придерживаться.

– После прошлогоднего полуфинала настрой на «Локомотив» особый?

– Конечно. Забыли прошлый полуфинал, сейчас новый вызов, новые игроки. Для нас это очень хороший вызов.

– Насколько изменился «Локомотив» при Бобе Хартли?

– Да ничего не изменилось. Смотрел их игры со «Спартаком», та же самая команда, много бросают, добивают, хорошо возвращаются назад. Мне кажется, они придерживаются игры прошлого сезона.

– В прошлом году в регулярке дважды обыграли «Локомотив», а в этом дважды уступили.

– Это никак не коррелируется. Все ждут матчи плей-офф, потому что это совершенно другие игры. Тут ты не можешь себе позволить отсидеться, если что-то болит. В плей-офф только мёртвые не играют, — цитирует Панина пресс-служба клуба.