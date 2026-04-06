Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

Президент «Динамо» рассказал, как в новом сезоне должен измениться фарм-клуб москвичей

Комментарии

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, как в новом сезоне должен измениться фарм-клуб — санкт-петербургское «Динамо», выступающее в ВХЛ.

— Есть ли планы на будущий сезон строить питерское «Динамо» вокруг молодых талантов, Бондаря, Кола, чтобы талантливая молодёжь получала практику там, не повторилась история с Косолаповым, который покинул систему «Динамо» и стал звездой «Сибири»?
— К сожалению, систему «Динамо» покинуло очень много защитников, которые укрепили составы многих клубов: Зайцев, Игумнов… Когда Гришин возглавил санкт-петербургское «Динамо», команда выиграла бронзовые медали, после чего тренер попросился перейти в «Нефтехимик», несмотря на подписанный двухгодичный контракт. Было принято решение дать такую возможность, чтобы не тормозить человека в его развитии. Было предложено команду возглавить более молодому руководителю, но по прошествии трёх месяцев команда провалилась, несмотря на то что состав практически не изменился. Может, в этом и есть ошибка.

Совет директоров принял решение заменить тренера в середине сезона, пришёл Пушков, опытный тренер. Но, к сожалению, он не справился. Ставится задача на сегодняшний день значительно поменять команду ВХЛ. Думаю, мы значительно команду ВХЛ омолодим, постараемся третье-четвёртое звенья набрать из молодёжных команд Москвы и Питера. Понятно, там будет заменён тренер, идут переговоры. Постараемся, чтобы те игроки, которых вы назвали, подписали двусторонние контракты, чтобы они могли играть и в ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ соответственно, – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android