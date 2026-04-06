Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Эндрю Потуральски на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В составе омичей Эндрю Потуральски проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. За 72 игры форвард набрал 69 очков — забросил 27 шайб и отдал 42 результативные передачи при показателе полезности «+31». В феврале 2026 года нападающий принял участие в Матче звёзд КХЛ.

В прошлом сезоне американский нападающий был признан самым ценным хоккеистом АХЛ, выступая за «Сан-Хосе Барракуда». Нападающий сыграл 59 матчей, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6». Всего на счету 32‑летнего хоккеиста 527 матчей и 493 (161+332) очка в чемпионатах АХЛ при показателе полезности «+85».