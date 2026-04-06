«Хорош на любом участке площадки». В «Авангарде» оценили продление контракта с Потуральски

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал решение продлить контракт с нападающим Эндрю Потуральски сроком на один сезон.

«Очень рады, что удалось достичь соглашения с Эндрю на следующий сезон. Он быстро адаптировался к лиге и стал приносить команде невероятную пользу. Помимо набора очков, он хорош на любом участке площадки. Как я говорил раньше, были некоторые нюансы при обсуждении контракта, но они не носили спортивный характер. Эндрю доволен условиями, которые мы создаём в нашей организации. Думаю, что в следующем сезоне он принесёт ещё больше пользы нашему клубу», — цитирует Сопина пресс-служба «Авангарда».