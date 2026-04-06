Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата Юлаева» Ефремов высказался о предстоящей серии плей-офф с «Локомотивом»

Форвард «Салавата Юлаева» Ефремов высказался о предстоящей серии плей-офф с «Локомотивом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов поделился ожиданиями от предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом». Первый матч серии состоится 8 апреля в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— От серии с «Автомобилистом» у нас остались положительные эмоции. Теперь серьёзно готовимся к «Локомотиву». Нам нужно будет сделать упор на скорость, которая помогла в играх с «Автомобилистом», поэтому нужно двигаться в том же направлении. Сегодняшний «Локомотив» Хартли не очень сильно отличается от прошлогоднего, потому что костяк команды сохранился. Четыре сезона ярославцы играют вместе, и рисунок игры особо не изменялся. Мы готовимся к такой же команде, которая была при Никитине.

— «Салават Юлаев» стал сильнее по сравнению с прошлогодней серией с «Локомотивом»?
— Наверное, это лучше оценивать журналистам и болельщикам. Мы прошли первый раунд, значит, сделали правильные выводы по сравнению с началом чемпионата, когда у нас были трудности. Мы выросли психологически и физически, стали увереннее. Будем делать всё возможное и невозможное, чтобы улучшить свою игру. Мы понимаем, что третьи и четвёртые звенья очень важны, особенно в плей-офф. Будем стараться помогать команде по максимуму.

— То, что задача на сезон выполнена, раскрепощает вас?
— Мы не думаем о том, что задача выполнена. Понятно, что психологический груз спал. Никто, наверное, не ожидал, что мы пройдём первый раунд. Мы наслаждаемся хоккеем, играть в апреле — это здорово! — приводит слова Ефремова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Капитан «Салавата Юлаева»: нас ждёт интереснейшая, искромётная серия с «Локомотивом»
