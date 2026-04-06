Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли рассказал о подготовке к серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Серия стартует 8 апреля в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
— Что вы можете сказать о вашем следующем сопернике, «Салавате Юлаеве»?
— Это очень быстрая команда, уфимцы умеют играть в давление. Причём они это делают и в равных составах, и в меньшинстве. В этом они чем-то похожи на нас. Я думаю, будет очень хорошая серия.

— Нужно ли специально придумывать что-то для нейтрализации Шелдона Ремпала?
— Он один из лучших игроков КХЛ. У него ярко выражены бомбардирские качества: может забить и отдать классную передачу; успешно использует обводку. Конечно, Ремпалу нужно уделить особое внимание. Он очень опасный игрок.

— Как будете готовиться к гостевым матчам?
— Уфимцы играют хорошо и дома, и в гостях. В начале сезона у них не пошло — три победы в 15 матчах. Однако затем они сильно прибавили, улучшили игру. Они классная команда, и им без разницы, на какой площадке играть.

— Учитываете ли вы встречи с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате?
— Мы не уделяем много внимания прошедшим матчам, больше концентрируемся на том, что есть сейчас. Мы играли против него в ноябре, с тех пор многое изменилось. «Салават Юлаев» стал лучше с того времени.

— Что нужно сделать Павлу Красковскому, Александру Волкову и Степану Никулину, чтобы попасть в состав?
— Я бы не сказал, что им нужно в чём-то стать лучше. Сейчас у нас все игроки здоровы, некоторые остаются в ротации. Денис Алексеев хорошо себя проявил, к тому же нам нужно создавать больше в атаке, поэтому мы делаем выбор в пользу него.

— Что скажете о Евгении Кузнецове?
— Он игрок мирового класса, у него классная карьера за океаном и в России. Кузнецов — очень опасный игрок. «Салават Юлаев» в целом стал лучше по ходу сезона, усилившись Кузнецовым, Броссо. Всем им нужно уделить особое внимание, — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

