Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Локомотива» Гернат: если мы играем в свой хоккей, то можем победить любого

Комментарии

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат поделился ожиданиями от серии с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде Кубка Гагарина — 2026. Серия стартует 8 апреля в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сильно ли изменился «Салават Юлаев» с прошлогодней серии в плей-офф?
— Я думаю, он стал сильнее. В первом раунде он обыграл довольно сильную команду, это также стоит учитывать.

— Что изменилось в игре в большинстве с приходом в тренерский штаб Майка Пелино?
— Мы концентрируемся на мелких деталях, стараемся их улучшить, чтобы потом перенести на игру.

— Поездка на Олимпиаду в чём-нибудь вам помогла?
— Было здорово перезагрузиться в сборной Словакии. Хоккей на уровне национальных команд немного другой. Я провёл время с командой, на Олимпиаду приезжала моя семья, это мне помогло получить новые эмоции. Однако я уже успел сфокусироваться на работе в «Локомотиве», чтобы достигнуть целей здесь.

— Вы готовы ввязаться в авантюрную игру, которую предлагают уфимцы?
— В первом раунде мы играли против похожей команды. У нас хорошая оборона, это ключ к тому, чтобы остановить классную атаку. Надеюсь, у нас всё получится.

— Стоит ли концентрироваться на Шелдоне Ремпале или Евгении Кузнецове?
— Нам нужно сконцентрироваться на своей игре. Без разницы, кто выходит на лёд против нас. Если мы играем в свой хоккей, то можем победить любого, — приводит слова Герната сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android