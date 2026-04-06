Защитник «Локомотива» Гернат: если мы играем в свой хоккей, то можем победить любого

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат поделился ожиданиями от серии с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде Кубка Гагарина — 2026. Серия стартует 8 апреля в Ярославле.

— Сильно ли изменился «Салават Юлаев» с прошлогодней серии в плей-офф?

— Я думаю, он стал сильнее. В первом раунде он обыграл довольно сильную команду, это также стоит учитывать.

— Что изменилось в игре в большинстве с приходом в тренерский штаб Майка Пелино?

— Мы концентрируемся на мелких деталях, стараемся их улучшить, чтобы потом перенести на игру.

— Поездка на Олимпиаду в чём-нибудь вам помогла?

— Было здорово перезагрузиться в сборной Словакии. Хоккей на уровне национальных команд немного другой. Я провёл время с командой, на Олимпиаду приезжала моя семья, это мне помогло получить новые эмоции. Однако я уже успел сфокусироваться на работе в «Локомотиве», чтобы достигнуть целей здесь.

— Вы готовы ввязаться в авантюрную игру, которую предлагают уфимцы?

— В первом раунде мы играли против похожей команды. У нас хорошая оборона, это ключ к тому, чтобы остановить классную атаку. Надеюсь, у нас всё получится.

— Стоит ли концентрироваться на Шелдоне Ремпале или Евгении Кузнецове?

— Нам нужно сконцентрироваться на своей игре. Без разницы, кто выходит на лёд против нас. Если мы играем в свой хоккей, то можем победить любого, — приводит слова Герната сайт КХЛ.