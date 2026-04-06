Форвард «Локомотива» Каюмов поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Салаватом»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о предстоящей серии с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде Кубка Гагарина — 2026. Первый матч серии состоится 8 апреля в Ярославле.

— На чём вы делали акцент при подготовке к «Салавату Юлаеву»?

— На игре в обороне и построении в средней зоне. Уфимцы очень быстрые, нам нужно адаптироваться к их скорости.

— Что нужно делать, чтобы переигрывать таких больших вратарей, как Семён Вязовой?

— Как и со всеми вратарями — не нужно допускать лёгких бросков, разминать его. Необходимо бросать только на гол. Мы разобрали его игру, знаем нюансы.

— Прошлогодняя встреча в плей-офф с «Салаватом Юлаевым» вам как-нибудь поможет?

— Команда не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Мы примерно понимаем, за счёт чего можем играть против «Салавата Юлаева», и выигрывать.

— На сегодняшней тренировке в команде было больше позитива, чем перед первым раундом?

— Первый шаг — всегда важный. Спартаковцы удивили нас в первом раунде, были непростые матчи. Сейчас стало полегче. Мы почувствовали нашу игру, но всё равно есть в чём добавлять, — приводит слова Каюмова сайт КХЛ.