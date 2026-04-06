Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Форвард «Локомотива» Каюмов поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Салаватом»
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о предстоящей серии с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде Кубка Гагарина — 2026. Первый матч серии состоится 8 апреля в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— На чём вы делали акцент при подготовке к «Салавату Юлаеву»?
— На игре в обороне и построении в средней зоне. Уфимцы очень быстрые, нам нужно адаптироваться к их скорости.

— Что нужно делать, чтобы переигрывать таких больших вратарей, как Семён Вязовой?
— Как и со всеми вратарями — не нужно допускать лёгких бросков, разминать его. Необходимо бросать только на гол. Мы разобрали его игру, знаем нюансы.

— Прошлогодняя встреча в плей-офф с «Салаватом Юлаевым» вам как-нибудь поможет?
— Команда не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Мы примерно понимаем, за счёт чего можем играть против «Салавата Юлаева», и выигрывать.

— На сегодняшней тренировке в команде было больше позитива, чем перед первым раундом?
— Первый шаг — всегда важный. Спартаковцы удивили нас в первом раунде, были непростые матчи. Сейчас стало полегче. Мы почувствовали нашу игру, но всё равно есть в чём добавлять, — приводит слова Каюмова сайт КХЛ.

