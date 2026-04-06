«Он нашёл свою команду». Крикунов — о выступлении Панарина в «Лос-Анджелесе»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал выступление российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

«Ну он нашёл свою команду, хотел ведь именно в «Лос-Анджелес» перейти. У него, насколько я знаю, были предложения и от других клубов НХЛ. Значит, он нашёл свой клуб», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

34-летний Панарин перешёл в «Кингз» зимой 2026 года из «Нью-Йорк Рейнджерс». За «королей» россиянин сыграл 20 матчей, в которых набрал 23 (8+15) очка. Всего в нынешнем сезоне Артемий провёл 72 игры, заработав 80 (27+53) очков.

На данный момент «Лос-Анджелес» идёт на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 81 очком.