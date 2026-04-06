Сергей Шумаков высказался о возможности продолжения карьеры

Бывший нападающий клубов КХЛ Сергей Шумаков рассказал, есть ли у него желание продолжить карьеру. В этом сезоне 33-летний хоккеист провёл три матча за «Ладу».

– Есть ли мысли о продолжении карьеры?

– Пока не знаю. Посмотрим, как все сложится. Возможно, появится вариант поехать в Европу, поиграть – больше для себя, пожить там. Зимой были какие-то варианты, но ничего конкретного. Были варианты из ВХЛ, однако туда ехать не хочу. После Тольятти я долго не играл и решил никуда не срываться. Не люблю поездки на автобусах. И, если честно, условия там такие, что в моём возрасте уже больше убиваешь себя, чем получаешь удовольствие. А хочется играть в удовольствие.

– Вы сыграли только три матча в «Ладе». Не было ощущения, что не дали полноценного шанса?

– Я даже толком не понял, как это произошло. Тренировался два месяца, набрал хорошую форму, и в какой-то момент всё резко закончилось. Насколько я понял, пришло новое руководство со своим видением. Какое видение – такой и результат. Физически я был в порядке, набрал форму, но шанса толком не дали.

– Есть ли ощущение, что вы ещё не наигрались?

– Честно, такого ощущения нет. Вроде и наигрался, однако привычка к командной жизни остаётся: режим, дисциплина, распорядок. Сейчас все по-другому – сам решаешь, когда вставать, когда идти в зал, когда отдыхать. Это непривычно, – приводит слова Шумакова Sports.ru.