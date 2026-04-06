Федерация хоккея Болгарии натурализовала двух россиян для участия в чемпионате мира

Федерация хоккея Болгарии натурализовала двух российских игроков для участия в чемпионате мира. Состав сборной Болгарии пополнили нападающие Эрик Блинов и Семён Кареев. Соответствующая информация появилась на сайте National Teams of Ice Hockey.

Блинову 27 лет, он воспитанник омского «Авангарда», выступал в ЮХЛ и МХЛ за команды из Омска до 2018 года. В дальнейшем приостановил свою карьеру до сезона-2022/2023, когда переехал в Болгарию и подписал контракт с местным клубом НСА.

24-летний Кареев — воспитанник московского хоккея. В ЮХЛ выступал за санкт-петербургское «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». В МХЛ играл два сезона в «Атланте», а затем провёл сезон в Финляндии. С 2025 года выступает в Болгарии за НСА.