Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Федерация хоккея Болгарии натурализовала двух россиян для участия в чемпионате мира

Комментарии

Федерация хоккея Болгарии натурализовала двух российских игроков для участия в чемпионате мира. Состав сборной Болгарии пополнили нападающие Эрик Блинов и Семён Кареев. Соответствующая информация появилась на сайте National Teams of Ice Hockey.

Блинову 27 лет, он воспитанник омского «Авангарда», выступал в ЮХЛ и МХЛ за команды из Омска до 2018 года. В дальнейшем приостановил свою карьеру до сезона-2022/2023, когда переехал в Болгарию и подписал контракт с местным клубом НСА.

24-летний Кареев — воспитанник московского хоккея. В ЮХЛ выступал за санкт-петербургское «Динамо» и уфимский «Салават Юлаев». В МХЛ играл два сезона в «Атланте», а затем провёл сезон в Финляндии. С 2025 года выступает в Болгарии за НСА.

Материалы по теме
Три города, восемь участников. А Россия будет? Что известно о Кубке мира по хоккею — 2028
Три города, восемь участников. А Россия будет? Что известно о Кубке мира по хоккею — 2028
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android