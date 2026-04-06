Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Генменеджер «Айлендерс» высказался об увольнении Патрика Руа с поста главного тренера

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Дарше прокомментировал уход Патрика Руа с поста главного тренера и отметил, что увольнение специалиста не связано с конфликтом внутри команды.

«Патрик не потерял расположение команды. Дело вовсе не в том, что ребята не хотят играть под его руководством. Ребята очень уважали Патрика. Повторюсь, мы просто хотели продвинуться вперёд, учитывая тенденции, которые наблюдались до сих пор», — приводит слова Дарше журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Новым главным тренером команды стал Питер Дебур. Кадровое решение было принято за четыре матча до окончания регулярного чемпионата НХЛ. На данный момент «Айлендерс» занимают седьмое место в Восточной конференции с 89 очками после 78 игр. Команда находится в зоне плей-офф, но от преследователей её отделяет всего одно очко — «Оттава», «Детройт», «Филадельфия» и «Коламбус» набрали по 88 очков.

