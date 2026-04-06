«Барыс» продлил контракт с главным тренером Михаилом Кравцом

«Барыс» официально объявил о продлении сотрудничества с главным тренером команды Михаилом Кравцом. Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2027 года.

«Под руководством Михаила Григорьевича «Барыс» в регулярном чемпионате занял 10-е место в Восточной конференции, показав лучший результат за последние три сезона, а многие казахстанские хоккеисты добились ощутимого прогресса в своей игре и результативности», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

62-летний специалист возглавил «Барыс» в 2025 году. Также в КХЛ Кравец занимал пост главного тренера в «Витязе», «Амуре», «Авангарде» и «Куньлунь Ред Стар».