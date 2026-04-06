«Нефтехимик» объявил об уходе защитника Динара Хафизуллина

«Нефтехимик» официально объявил об уходе защитника Динара Хафизуллина. Контракт игрока был рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«ХК «Нефтехимик» благодарит Динара за работу и желает ему дальнейшей успешной карьеры!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 37-летний защитник провёл 58 матчей с учётом плей-офф, в которых отметился шестью результативными передачами. Хафизуллин также выступал за «Ак Барс», «Витязь», СКА и «Салават Юлаев». Всего на его счету 884 игры в КХЛ и 238 (45+193) очков при показателе полезности «+81».

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком. Команда вышла в плей-офф КХЛ, где проиграла «Авангарду» в первом раунде со счётом 1-4 в серии.

