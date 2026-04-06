В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу

Скульптуру российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из маршмеллоу создали к 19-й ежегодной выставке в американском городе Вестминстер, штат Мэриленд.

Авторы изобразили улыбающегося форварда «Вашингтона» в игровой форме и с клюшкой в руках. Счётчик голов обновляется после каждой шайбы россиянина.

Фото: x.com/tomwilsonglazer

Как сообщает RMNB, для создания скульптуры потребовалось 2020 маршмеллоу. На данный момент инсталляция занимает 17-е место в голосовании за лучший экспонат выставки. Сообщается, что работы показывают бесплатно, но голоса нужно покупать. Все вырученные средства пойдут на нужды местного совета по искусству.

