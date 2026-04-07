Вайсфельд: вероятно, «Локомотив», выиграет, но «Салават» демонстрирует симпатичный хоккей

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал фаворита серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» — «Салават Юлаев». Серия стартует 8 апреля в Ярославле.

— Фаворит в этой паре понятен, не думаю, что мы увидим сенсацию по итогам серии. «Локомотив», вероятнее всего, выиграет, но «Салават Юлаев» демонстрирует симпатичный хоккей. Смотреть на него, особенно нейтральному болельщику, очень интересно.

— Это заслуга главного тренера Виктора Козлова?

— В первую очередь его, конечно. Для меня Козлов в числе сильнейших тренеров в нынешнем сезоне КХЛ. В Уфе одна из немногих команд, которая видно, как и во что играет.

— «Локомотив» — один из фаворитов всего турнира?

— В Ярославле сильная команда, чемпионский костяк у неё сохранён. Это один из претендентов на титул, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.