Вайсфельд: вероятно, «Локомотив», выиграет, но «Салават» демонстрирует симпатичный хоккей

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал фаворита серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» — «Салават Юлаев». Серия стартует 8 апреля в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Салават Юлаев
Уфа
— Фаворит в этой паре понятен, не думаю, что мы увидим сенсацию по итогам серии. «Локомотив», вероятнее всего, выиграет, но «Салават Юлаев» демонстрирует симпатичный хоккей. Смотреть на него, особенно нейтральному болельщику, очень интересно.

— Это заслуга главного тренера Виктора Козлова?
— В первую очередь его, конечно. Для меня Козлов в числе сильнейших тренеров в нынешнем сезоне КХЛ. В Уфе одна из немногих команд, которая видно, как и во что играет.

— «Локомотив» — один из фаворитов всего турнира?
— В Ярославле сильная команда, чемпионский костяк у неё сохранён. Это один из претендентов на титул, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»:
Что ждать от второго раунда плей-офф КХЛ. Главные расклады от Вайсфельда
