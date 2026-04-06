Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Кудашов сменит Николая Заварухина на посту главного тренера «Автомобилиста»

Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», Алексей Кудашов сменит Николая Заварухина на посту главного тренера «Автомобилиста».

«Принципиальная договорённость между клубом и Алексеем Кудашовым достигнута», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Автомобилист» вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде, проиграв «Салавату Юлаеву» в серии со счётом 2-4. Клуб из Екатеринбурга не проходит в 1/4 финала Кубка Гагарина второй год подряд.

Заварухин возглавляет «Автомобилист» с 2021 года. Вместе с командой специалист стал бронзовым призёром КХЛ в сезоне-2023/2024. Кудашов в ноябре 2025 года был отправлен в отставку с поста тренера московского «Динамо», в котором работал с 2021-го.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android