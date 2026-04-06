Как стало известно «Чемпионату», Алексей Кудашов сменит Николая Заварухина на посту главного тренера «Автомобилиста».

«Принципиальная договорённость между клубом и Алексеем Кудашовым достигнута», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Автомобилист» вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде, проиграв «Салавату Юлаеву» в серии со счётом 2-4. Клуб из Екатеринбурга не проходит в 1/4 финала Кубка Гагарина второй год подряд.

Заварухин возглавляет «Автомобилист» с 2021 года. Вместе с командой специалист стал бронзовым призёром КХЛ в сезоне-2023/2024. Кудашов в ноябре 2025 года был отправлен в отставку с поста тренера московского «Динамо», в котором работал с 2021-го.