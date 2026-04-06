Нападающий Александр Дергачёв покинул «Нефтехимик»

«Нефтехимик» официально объявил об уходе нападающего Александра Дергачёва. Соглашение 29-летнего хоккеиста с клубом было рассчитано до конца этого сезона.

«Александр провёл в нашем составе три сезона и стал важной частью нашей большой и дружной хоккейной семьи «Нефтехимика», был капитаном команды.

В 130 матчах за «волков» он набрал 59 (24+35) очков. Спасибо, капитан! Желаем успехов в дальнейшей хоккейной карьере и в жизни!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Всего Дергачёв провёл в КХЛ 471 встречу, в которых отметился 60 заброшенными шайбами и 74 результативными передачами. Нападающий также выступал за СКА, «Спартак», «Витязь» и «Авангард».

Материалы по теме
Официально
«Нефтехимик» объявил об уходе защитника Динара Хафизуллина
