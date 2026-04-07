Вайсфельд — о серии ЦСКА и «Авангарда»: любой результат не станет сенсационным

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ЦСКА. Первый матч серии состоится 8 апреля в Омске.

— В этой серии свои плюсы есть и у одной, и у другой команды. Здесь всё очень близко и ровно, поэтому любой результат не станет сенсационным.

— Какие главные сильные стороны ЦСКА вы можете выделить?

— Прежде всего это организация игры в обороне и умение терпеть.

— А какие ключевые козыри «Авангарда»?

— У омичей стиль схожий с армейским, но, на мой взгляд, побольше исполнителей в составе. В целом же философии главных тренеров — Игоря Никитина и Ги Буше — одинаковые. Оба — системные специалисты, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.