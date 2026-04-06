Каменский: где бы Панарин ни играл, везде становится лидером

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил выступление российского форварда Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

«Он и в «Рейнджерс» набирал также стабильно и много очков. Панарин — тот игрок, который после прихода в любой клуб становится ведущим. Поэтому, я считаю, что Артемий, где бы ни играл, везде становится лидером», — приводит слова Каменского Vprognoze.

34-летний Панарин перешёл в «Кингз» зимой 2026 года из «Нью-Йорк Рейнджерс». За «королей» россиянин сыграл 20 матчей, в которых набрал 23 (8+15) очка. Всего в нынешнем сезоне Артемий провёл 72 встречи, заработав 80 (27+53) очков.