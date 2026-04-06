Форвард «Питтсбурга» Ракелль признан первой звездой недели в НХЛ

Шведский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард отметился голами во всех пяти матчах недели и помог «Пингвинз» одержать четыре победы. На счету шведа 8 (7+1) очков.

Второй звездой стал американский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. В четырёх играх он отметился тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Третьей звездой признан канадский форвард «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас. В его активе 8 (5+3) очков в четырёх матчах.

32-летний Ракелль в нынешнем сезоне провёл 57 встреч, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами при показателе полезности «+1».