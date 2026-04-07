Вайсфельд: «Металлургу» будет сложнее с силовыми командами, а «Торпедо» к ним не относится

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 «Металлург» — Торпедо». Серия стартует 9 апреля в Магнитогорске.

— В этой паре понятно, что «Магнитка» — явный фаворит. Другой вопрос, что Алексей Исаков (главный тренер «Торпедо». — Прим. «Чемпионата») нас приучил, что он постоянно чем-то удивляет. Посмотрим, серия должна получиться интересной, но маловероятно, что Нижний Новгород пройдёт Магнитогорск.

— Как вам выступление «Металлурга» по сезону?

— Единственная их проблема — это травма Силантьева. А так команда сыгранная, которая весь сезон прошла ровно. Возможно, «Металлургу» будет сложнее играть с силовыми командами вроде «Авангарда», но «Торпедо» к таким командам не относится.

— Осталось, наверное, уральцам определиться с вратарём.

— Мне кажется, что они определились — у них играет Смолин, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.