Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты «Айлендерс» Романов и Варламов вернулись к полноценным тренировкам после травм

Комментарии

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов и Александр Романов вернулись к полноценным тренировкам на льду вместе с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Романов получил тяжёлую травму 18 ноября на последних секундах матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2) после толчка в спину в борт со стороны финского нападающего «Старз» Микко Рантанена. Позднее стало известно, что защитник перенёс операцию на плече и может пропустить остаток регулярного чемпионата.

26 марта он принял участие в первой тренировке на льду после операции в бесконтактном джерси. В текущем сезоне Романов провёл 15 встреч, в которых отметился одной голевой передачей. Всего на счету 26-летнего защитника 369 матчей и 84 (17+67) очка в регулярках.

Варламов продолжает восстановление после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой с того момента. Всего в активе 37-летнего вратаря 621 встреча и 41 шат-аут в регулярных чемпионатах НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android