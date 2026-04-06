Хоккеисты «Айлендерс» Романов и Варламов вернулись к полноценным тренировкам после травм

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов и Александр Романов вернулись к полноценным тренировкам на льду вместе с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Романов получил тяжёлую травму 18 ноября на последних секундах матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2) после толчка в спину в борт со стороны финского нападающего «Старз» Микко Рантанена. Позднее стало известно, что защитник перенёс операцию на плече и может пропустить остаток регулярного чемпионата.

26 марта он принял участие в первой тренировке на льду после операции в бесконтактном джерси. В текущем сезоне Романов провёл 15 встреч, в которых отметился одной голевой передачей. Всего на счету 26-летнего защитника 369 матчей и 84 (17+67) очка в регулярках.

Варламов продолжает восстановление после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой с того момента. Всего в активе 37-летнего вратаря 621 встреча и 41 шат-аут в регулярных чемпионатах НХЛ.