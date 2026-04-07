Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонид Вайсфельд назвал фаворита в серии между минским «Динамо» и «Ак Барсом»

Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом». Первый матч серии состоится 9 апреля в Минске.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Пара равная, но всё же назову фаворитом «Динамо». Стоит отметить, что у обеих команд нет какого-то гигантского разрыва по уровню. Поэтому если выиграет «Ак Барс», тоже не удивлюсь.

— Для минчан большой плюс, что у них много североамериканцев в составе и нет лимита на легионеров?
— Конечно, это плюс. Я не уверен, что они вообще попали бы в плей-офф, если бы в минском клубе действовал жёсткий лимит на легионеров.

— Что можете сказать об игре «Ак Барса»?
— Казань играет строго и без особой импровизации. Но не нужно забывать, что у «Ак Барса» есть исполнители, с помощью которых команда Анвара Гатиятулина может забрать эту серию, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»:
Что ждать от второго раунда плей-офф КХЛ. Главные расклады от Вайсфельда
Эксклюзив
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android