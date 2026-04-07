Леонид Вайсфельд назвал фаворита в серии между минским «Динамо» и «Ак Барсом»

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом». Первый матч серии состоится 9 апреля в Минске.

— Пара равная, но всё же назову фаворитом «Динамо». Стоит отметить, что у обеих команд нет какого-то гигантского разрыва по уровню. Поэтому если выиграет «Ак Барс», тоже не удивлюсь.

— Для минчан большой плюс, что у них много североамериканцев в составе и нет лимита на легионеров?

— Конечно, это плюс. Я не уверен, что они вообще попали бы в плей-офф, если бы в минском клубе действовал жёсткий лимит на легионеров.

— Что можете сказать об игре «Ак Барса»?

— Казань играет строго и без особой импровизации. Но не нужно забывать, что у «Ак Барса» есть исполнители, с помощью которых команда Анвара Гатиятулина может забрать эту серию, – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.