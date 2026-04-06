Рыбин: Кучеров и Малкин не так распиарены и раскручены, не создают вокруг себя ажиотажа

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин заявил, что российские нападающие Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» не так раскручены, как другие хоккеисты.

«Никита – звезда не меньшего масштаба из любого российского игрока, который был в НХЛ или будет. Он такой же, как и Малкин, они немного сторонятся прессы. Отсюда они не так распиарены и раскручены, даже приезжая в Россию не создают вокруг себя такого ажиотажа. Стараются жить очень тихо, чтобы могли наслаждаться своим отдыхом», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

32-летний Кучеров в текущем регулярном чемпионате сыграл 70 матчей, набрав 125 (42+83) очка. В таблице бомбардиров НХЛ в сезоне-2025/2026 Никита идёт вторым, уступая форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду – 126 (43+83) очков.

39-летний Малкин провёл 54 игры в текущей регулярке и заработал 59 (18+41) очков.

