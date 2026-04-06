Нападающий минского «Динамо» Пинчук интересен 15 клубам НХЛ — Серавалли

Белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук интересен 15 командам Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

24-летний форвард провёл в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 65 матчей, в которых отметился 31 заброшенной шайбой и 35 результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету четыре игры и 3 (1+2) очка. Пинчук не был выбран на драфте НХЛ.

На протяжении всей карьеры в КХЛ Виталий выступает за минское «Динамо». Всего он провёл 276 встреч, в которых забросил 81 шайбу и сделал 82 результативные передачи при показателе полезности «+32».

Материалы по теме
«Я не привередлив». Виталий Пинчук — о возможной команде в НХЛ
