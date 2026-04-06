Никита Кучеров лидирует в гонке за «Харт Трофи», по прогнозам Kalshi

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является основным кандидатом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона, по прогнозам Kalshi. Соответствующую статистику опубликовала пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х.

Согласно прогнозу, вероятность победы Кучерова составляет 42%, на втором месте располагается форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (39%). Замыкает тройку нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (19%).

32-летний россиянин в текущем регулярном чемпионате сыграл 70 матчей, набрав 125 (42+83) очков. В таблице бомбардиров НХЛ в сезоне-2025/2026 Никита идёт вторым, уступая форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду – 126 (43+83) очков.