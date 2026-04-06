Результаты матчей плей-офф МХЛ на 6 апреля 2026 года

Сегодня, 6 апреля, прошли четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Красная Армия» – «СКА-1946» — 3:4 ОТ;

МХК «Динамо» СПб – «Локо» — 3:4;

«Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» М — 3:0;

«Академия Михайлова» – МХК «Спартак» — 0:1 ОТ.

Серии плей-офф Западной конференции:

«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 3-0;

МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-2;

«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 2-1;

МХК «Спартак» – Академия Михайлова — счёт в серии — 2-1.

Серии плей-офф Восточной конференции:

«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 1-1;

«Толпар» — «Авто» — 0-2;

«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 2-0;

«Ирбис» — «Чайка» — 0-2.

Напомним, серии проводятся до трёх побед.