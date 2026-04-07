«Вашингтон» вызвал нападающего Илью Протаса из АХЛ

Старший вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик объявил о вызове белорусского нападающего Ильи Протаса из команды «Херши Беарз» Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Протас набрал наибольшее количество очков в команде — 62 (28 голов, 34 передачи) в 66 играх за «Херши» в этом сезоне. Среди всех игроков АХЛ Протас занимает шестое место по очкам, делит шестое место по голам и седьмое — по голам в большинстве (10).

Отметим, что старший брат Ильи Алексей Протас с 2021 года выступает в составе столичного клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 87 очков.

