«Вашингтон» опубликовал пост по случаю годовщины исторического рекорда Овечкина в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал пост по случаю годовщины рекорда российского нападающего Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 6 апреля 2025 года Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в регулярках и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

«Ровно год назад погоня была завершена», — написала пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети X.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Александр Овечкин принял участие в 78 встречах, в которых записал в свой актив 31 гол и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 1569 игр, в которых он забил 928 голов и сделал 756 результативных передач при коэффициенте полезности «+57».