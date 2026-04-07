Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» опубликовал пост по случаю годовщины исторического рекорда Овечкина в НХЛ

Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал пост по случаю годовщины рекорда российского нападающего Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 6 апреля 2025 года Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в регулярках и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

«Ровно год назад погоня была завершена», — написала пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети X.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Александр Овечкин принял участие в 78 встречах, в которых записал в свой актив 31 гол и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 1569 игр, в которых он забил 928 голов и сделал 756 результативных передач при коэффициенте полезности «+57».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android