«Нью-Джерси» объявил о расторжении контракта с генеральным менеджером Фитцджеральдом

Управляющий партнёр «Нью-Джерси Дэвилз» Дэвид Блитцер официально объявил об уходе генерального менеджера Тома Фитцджеральда из организации.

«У нас с Томом состоялся обстоятельный разговор, и мы пришли к соглашению, что пришло время двигаться в новом направлении. Том изменил траекторию развития нашей команды, в том числе установил рекорд франшизы по количеству очков за сезон и помог превратить Нью-Джерси в центр хоккея. Он — уважаемый лидер в организации «дьяволов» и в НХЛ, и я благодарен за нашу дружбу. Желаю Тому и его семье всего наилучшего.

Готовясь к дальнейшему развитию, важно отметить наших болельщиков. Я понимаю, что мы не оправдали ваших ожиданий, и я разделяю ваше разочарование. Это критически важный межсезонный период для нашей франшизы, и мы будем изучать все пути, которые наилучшим образом подготовят «дьяволов» к борьбе за Кубок Стэнли», — говорится в заявлении Блитцера на официальном сайте «Дэвилз».

Фитцджеральд был назначен временным генеральным менеджером 12 января 2020 года и повышен до должности исполнительного вице-президента/генерального менеджера на постоянной основе 9 июля 2020 года. С 23 января 2024 года он занимал должность президента по хоккейным операциям/генерального менеджера.