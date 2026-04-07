«Нам удавалось это скрывать». Тренер «Вашингтона» — о проблемах команды в нынешнем сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о проблемах команды в обороне в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

«В последних, скажем, примерно 12 встречах у нас есть проблемы в обороне. Нам удавалось это скрывать благодаря игре вратарей, результативным матчам и везению в некоторых играх, но, если заглянуть глубже и посмотреть, сколько мы пропускаем из игры в игру, причём довольно стабильно, нам определённо нужно исправлять некоторые вещи в обороне», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В минувшей встрече «Вашингтон» потерпел разгромное поражение со счётом 1:8 от «Нью-Йорк Рейнджерс».