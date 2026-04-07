Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Нам удавалось это скрывать». Тренер «Вашингтона» — о проблемах команды в нынешнем сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о проблемах команды в обороне в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

«В последних, скажем, примерно 12 встречах у нас есть проблемы в обороне. Нам удавалось это скрывать благодаря игре вратарей, результативным матчам и везению в некоторых играх, но, если заглянуть глубже и посмотреть, сколько мы пропускаем из игры в игру, причём довольно стабильно, нам определённо нужно исправлять некоторые вещи в обороне», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В минувшей встрече «Вашингтон» потерпел разгромное поражение со счётом 1:8 от «Нью-Йорк Рейнджерс».

Материалы по теме
Провалище «Вашингтона» — проиграли 1:8 аутсайдеру НХЛ! Теперь точно мимо плей-офф?
Видео
Провалище «Вашингтона» — проиграли 1:8 аутсайдеру НХЛ! Теперь точно мимо плей-офф?
